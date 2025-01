Kabinet wil ook met afvalverbranders klimaatafspraken maken

De nieuwe ‘visie’ die het kabinet vrijdag presenteert over afvalverbranding dient als basis. „Steeds minder verbranden en steeds meer recyclen” is het streven van minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretaris Chris Jansen (Milieu). Daarnaast moet de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en stikstof dalen. „Ik vind het belangrijk dat we alle industriële processen in Nederland verduurzamen”, zegt Hermans in een reactie. „Met maatwerk laten we zien dat verduurzaming hier kan en moet gebeuren.”

De ‘groene industriepolitiek’ waaruit de klimaatafspraken voortvloeien, beoogt bedrijven te helpen bij vergroeningsplannen. Het kabinet vreest dat alleen strengere klimaatregels bedrijven over de grens drijven. Met de maatwerkafspraken hopen de bewindspersonen de bedrijven aan een duurzamer verdienmodel te helpen. Maar afspraken met de grote industriële spelers komen nog nauwelijks van de grond. De aanpak gaat veel langzamer dan gedacht.