Concert van de week: Gouden jubileum Jonge Ichthusklanken Boskoop

Het kinderkoor, dat uitgaat van de gereformeerde gemeente van Boskoop, werd in 1974 opgericht. Op 11 juni vorig jaar bestond het gezelschap dus een halve eeuw. De kinderen staan onder leiding van dirigent Rianne de Knegt-Heijboer, die sinds november 2023 aan het koor verbonden is.

Thema van de jubileumuitvoering is ”Danken en Bidden”. De kinderen worden deze avond muzikaal begeleid door Corné van der Giessen (panfluit), Wilhelm Groenendijk (trompet), Jan Peter Teeuw (piano) en Arie van der Vlist (orgel).

Behalve muziek is er ook een vertelling door Plony Herweijer, oud-juf van de Eben-Haëzerschool in Boskoop.

De zangavond, die wordt gehouden in de Ichthuskerk van de gereformeerde gemeente Boskoop (Mendelweg 20), begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Wel is er een collecte voor Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG), waar Mariëlle Heidekamp, oud-dirigente van Jonge Ichthusklanken, werkzaam is.

Meer informatie: ggboskoop.nl