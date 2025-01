Zeeland hoopt ook na stikstofuitspraak aantal doelen te bereiken

Gedeputeerde Wilfried Nielen laat weten dat de uitspraak voor veel onzekerheid zorgt, onder meer bij de industrie en boeren, waaronder de zogeheten PAS-melders. Dat zijn boeren die buiten hun schuld om geen stikstofvergunning hebben, omdat zij die voor 2019 niet nodig hadden. Door de uitspraak van de Raad van State in december mag ongebruikte stikstofruimte niet zonder natuurvergunning worden ingezet. Dat geldt met terugwerkende kracht. „We zijn volop bezig om de impact van de uitspraak verder in kaart te brengen om op een later moment met mogelijke oplossingen naar buiten te komen. Daarbij hebben we de inzet van alle overheden nodig”, zegt Nielen.

Zeeland gaat wel verder met een aantal plannen, zoals de koplopersmaatregelen die de provincie uitvoert om gestelde doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat te behalen. Veel van die maatregelen richten zich op de akkerbouw, zoals eiwitteelten, biologische landbouw, maar ook op natuur buiten de Natura 2000-gebieden.