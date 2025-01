Deel systeem achter .nl-domeinen mag naar Amazon-dienst verhuizen

Vorig jaar werd bekend dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) het registratiesysteem wil laten onderbrengen bij Amazon Web Services. Op dat voornemen kwam kritiek, omdat SIDN hiermee een belangrijk deel van de Nederlandse online-infrastructuur zou onderbrengen bij een groot en machtig Amerikaans bedrijf.

Het ministerie van Economische Zaken heeft „in meerdere onderzoeken, analyses en adviezen” laten nagaan welke risico’s aan de verhuizing van het systeem zouden zitten. Nederland wil juist minder afhankelijk worden van andere landen. Daarom zijn er, onder meer op advies van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, met SIDN afspraken gemaakt over waarborgen. Zo moet een deel van de infrastructuur achter domeinnamen aan Nederland verbonden blijven.

Het huidige registratiesysteem in eigen beheer van SIDN stamt uit 2010. Het onderhouden en in de lucht houden van het systeem is lastig, en er is veel personeel voor nodig. Op de huidige manier doorgaan zou leiden tot „grote continuïteitsrisico’s”, aldus het ministerie van Economische Zaken.