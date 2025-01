Madlener heeft ‘grote zorgen’ over nieuwe stikstofuitspraak

De uitspraak maakt het moeilijker voor bijvoorbeeld boeren en bouwers om te schuiven met stikstofruimte. Via dit zogenoemde intern salderen is de afgelopen jaren vaak ongebruikte stikstofruimte ingezet om toch nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien, nadat een eerdere stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 dit nagenoeg onmogelijk had gemaakt.

Madlener stelt vast dat de Raad van State hiermee voor „een flinke schep extra problemen” heeft gezorgd. Welke dat voor zijn eigen ministerie zijn, moet worden uitgezocht. Hij weet bijvoorbeeld nog niet wat de uitspraak zal betekenen voor Schiphol, dat toch al voor een gedwongen krimp van het aantal toegestane vluchten staat.

„Laten we hopen dat het meevalt”, zei Madlener. Ook de impact op bijvoorbeeld landbouw, defensie en wonen moet volgens hem nog nader worden onderzocht. „Dat zijn natuurlijk allemaal gigantisch belangrijke sectoren voor Nederland. Overal moet veel gebeuren. En als dat nu nog verder stil komt te staan, is dat echt een ramp voor Nederland.”

Madlener zoekt de oplossing vooral in versoepeling van de regels. De uitstoot van de transportsector bijvoorbeeld vertoont volgens de bewindsman „een enorm dalende trend”, door de overgang naar zuinigere en elektrische voertuigen. „Dus hoewel de stikstofuitstoot daalt, kunnen we heel veel projecten niet door laten gaan vanwege stikstof. Nou, ik vind dat heel moeilijk uit te leggen.”