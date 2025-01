Ongerustheid over dierenwelzijn op reptielenbeurs

„Dieren zitten er opgepropt in minuscule plastic bakken, zonder drinkwater, schuilmogelijkheden, of ruimte om te bewegen. Nachtdieren staan openlijk tentoongesteld onder de tl-buizen en dieren worden opgetild, verplaatst en aangeraakt”, zag de organisatie op dergelijke beurzen. Reptielen zijn ook gewoon geen handelswaar, vindt ze.

Bureau VIEW, dat Reptilica organiseert, vindt het prima als er demonstranten komen, want „er is veel onwetendheid” en dan kunnen ze de omstandigheden zelf zien. Die zouden best redelijk zijn. Zo worden de bakjes eerst in de vriezer gezet om ze van parasieten te ontdoen, aldus organisator Michiel Loeber. En je moet de kleine bakjes beschouwen als zelfbescherming voor de dieren. Door de geringe ruimte kunnen ze zichzelf niets aandoen. „Als een hond in het vliegtuig mee moet, gaat hij daarom ook in een bench. Maar ik heb nog nooit iemand daartegen zien demonstreren op Schiphol.”

Daarbij zou VIEW zich aan alle voor dit soort evenementen gestelde regels houden. De onderneming organiseert tot half juni nog vijf andere Reptilica.