Wiersma wacht onderzoek af voor besluit MKZ-maatregelen

De bewindsvrouw wilde vrijdag na de ministerraad nog niet vooruitlopen op het eventueel opheffen van de MKZ-maatregelen. Afgelopen weekeinde kondigde Wiersma een afvoerverbod van vleeskalveren af, evenals een bezoekverbod voor vleeskalverbedrijven.

Wiersma is opgelucht dat het erop lijkt dat het in Duitsland bij een uitbraak op één bedrijf blijft. Tegelijkertijd zegt de bewindsvrouw waakzaam te blijven. Eerder meldde de minister dat ze niet bij de bekende landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn zou zijn vanwege de uitbraak in de buurt van de Duitse hoofdstad.