Ddos-aanval op netwerk hoger onderwijs en ziekenhuizen voorbij

SURF werd vrijdagochtend voor de derde dag op rij getroffen door een ddos-aanval. Deze begon om 08.20 uur en was ruim twee uur later verholpen. Het ging opnieuw om „een grote aanval met een groot volume aan verkeer die bovendien steeds van doelwit wijzigde”. Bij de aanvallen worden systemen bestookt met zoveel verkeer dat ze onbereikbaar worden. Instellingen verspreid over het land ondervonden de gevolgen.

Volgens SURF hebben de maatregelen tegen nieuwe aanvallen een positief effect gehad. De woordvoerder wil niet zeggen welke maatregelen zijn genomen „om de aanvallers geen voordeel te geven”. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Woensdag en donderdag was het gezamenlijke computernetwerk ook al doelwit van een ddos-aanval. Wie er achter de aanvallen zit of wat het motief is, kan de woordvoerder van SURF niet zeggen. Ook niet of er een verband is tussen de digitale aanvallen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoekt waar de aanvallen vandaan kwamen.