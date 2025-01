Wiersma wil ook dat andere sectoren minder stikstof uitstoten

Het kabinet maakt zich grote zorgen over een uitspraak van de Raad van State, waardoor schuiven met stikstofruimte binnen bestaande vergunningen veel lastiger wordt. Deze methode, ook wel ‘intern salderen’ genoemd, bood nog wat mogelijkheden voor bijvoorbeeld de bouw. Nu ook dit lastiger wordt, komt het kabinet met een speciaal kernteam van ministers dat een oplossing moet zoeken.

Deze ministeriële commissie moet officieel nog worden opgericht. Waarschijnlijk zullen naast Wiersma ten minste de ministers Mona Keijzer (Ruimtelijke Ordening) en Barry Madlener (Infrastructuur) plaatsnemen in de werkgroep. Wiersma wil met haar collega’s zoeken naar een „structurele oplossing”, maar wil van de boeren niet „het onmogelijke vragen”.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt er in Nederland jaarlijks ongeveer 150 miljoen kilo stikstof uitgestoten. Ongeveer 100 miljoen kilo daarvan is ammoniak, wat voor 90 procent uit de landbouw komt. De overige 50 miljoen kilo, bestaande uit stikstofoxiden, komt vooral uit het verkeer (34 procent) de industrie (14 procent) of de binnenvaart (13 procent). Ook hier heeft de landbouw een klein aandeel (2,5 procent) in. Al met al is de landbouw verantwoordelijk voor ruim 60 procent van de totale stikstofuitstoot.