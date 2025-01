Keijzer: gevolgen stikstofuitspraak zijn zeer ingewikkeld

De rechter oordeelde dat boeren, bouwers, of andere bedrijven niet zomaar ongebruikte stikstofruimte mogen inzetten zonder hiervoor een vergunning aan te vragen. Met terugwerkende kracht betekent dit dat boeren die tussen 2020 en 2025 zo te werk gingen, mogelijk illegaal zijn. Zij hebben tot en met 2030 om dit te herstellen.

Het is nog onduidelijk wat de uitspraak betekent voor woonwijken die zijn gebouwd dankzij zogenoemde ‘interne saldering’, zoals het schuiven met stikstofruimte genoemd wordt. Keijzer zegt dat bewoners van dergelijke wijken zich niet te veel zorgen hoeven te maken. „Het is niet eerder vertoond dat een wijk dan gesloopt moet worden, dat zal wat mij betreft ook niet gebeuren.”

Voor toekomstige nieuwbouw is de stikstofuitspraak mogelijk wel een probleem, waarvoor een oplossing niet direct in zicht is. Het halveren van de veestapel, wat volgens verschillende politieke partijen of milieuorganisaties de snelste oplossing is, vindt Keijzer geen optie. „Was het maar zo simpel”, verzucht ze. Waar zij dan wel aan denkt, wordt niet helemaal duidelijk. Wel verwijst ze naar de vele Natura 2000-gebieden die Nederland kent, die volgens haar het stikstofprobleem ingewikkelder maken.