Onderwijsraad pleit voor landelijke toetsen voor leerkrachten

De eisen waar leraren aan moeten voldoen zijn volgens de Onderwijsraad „te globaal beschreven”. Daardoor is er „onvoldoende zekerheid” dat mensen die afstuderen aan de vele verschillende lerarenopleidingen voldoende bekwaam zijn om op een verantwoorde manier voor de klas te staan, stelt de raad in een advies aan onderwijsminister Eppo Bruins.

In de wet staan onder meer eisen op het gebied van vakinhoud, didactiek en pedagogiek. Lerarenopleidingen moeten ervoor zorgen dat leraren daaraan voldoen. Dat doen ze op allerlei manieren, maar daar zou dus meer lijn in moeten komen.

„Met specifiekere bekwaamheidseisen en een vergelijkbare toetsing van de bekwaamheid van aanstaande leraren, is verdere sturing vanuit de overheid op de onderwijsprogramma’s van lerarenopleidingen overbodig”, stelt de raad verder. Meer bemoeienis past volgens het advies ook niet bij de rol van de overheid.

Lerarenopleidingen zijn er in veel verschillende varianten. De raad becijfert dat in Nederland 384 studieroutes bestaan om leerkracht te worden in uiteenlopende schooltypes. De studies worden jaarlijks door zo’n 60.000 mensen gevolgd. De Onderwijsraad ziet ook „veel voordelen” van de diversiteit aan opleidingen, maar benadrukt: „Iedereen moet ervan op aan kunnen dat aanstaande leraren voldoende bekwaam zijn om voor de klas te staan, ongeacht de route naar het leraarschap die zij hebben afgelegd. Onduidelijkheid over de bagage van startende leraren werkt onzekerheid en wisselende verwachtingen in de hand.”