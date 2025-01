Drie keer zoveel meldingen overlast door houtstook als in 2023

Een jaar eerder ging het om zo’n 11.000 meldingen. In de jaren daarvoor zag het RIVM al een gestage stijging, laat een woordvoerster weten.

Volgens de woordvoerster heeft de stijging vooral te maken met de toenemende bekendheid van de overlast die bijvoorbeeld houtkachels kunnen veroorzaken. Volgens haar is er afgelopen jaar veel aandacht voor geweest, onder meer door de communicatie van gemeenten en een landelijke campagne van Milieu Centraal.

Of er daadwerkelijk meer overlast is ervaren dan anders of dat er vorig jaar bijvoorbeeld meer gestookt is door huishoudens, weet het RIVM niet.