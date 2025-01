Extinction Rebellion: politie koos voor chaos bij A12-blokkade

„De politie blokkeerde zelf met voertuigen beide weghelften”, zegt een woordvoerder van de klimaatactiegroep. Volgens haar gingen eerst drie ambulances door de vrije doorgang, waarna politievoertuigen deze blokkeerden. Ze zegt dat een van de ambulances nodig was voor een activist van Extinction Rebellion. „De politie veroorzaakt zelf medische noodgevallen door met paarden op een menigte in te rijden en met stokken te slaan.”

Ook vindt ze het niet kloppen dat de politie waterkanonnen inzet om activisten sneller van de weg te krijgen. „Bij temperaturen rond het vriespunt vormt dit eerder een risico voor nog meer medische noodgevallen dan een manier voor het snel vrijmaken van de aanrijroutes van ambulances.”

De politie wijst erop dat de actievoerders demonstreerden op locaties die niet waren aangewezen door de burgemeester. „Dat was de reden dat wij daar aanwezig waren. De actievoerders blokkeerden opzettelijk zes cruciale kruispunten in het centrum van Den Haag. Dit had grote opstoppingen en daarmee een verkeersinfarct tot gevolg”, aldus de woordvoerder.

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) meldde donderdag dat het extreem druk was op de weg in regio Haaglanden, mede door gladheid die leidde tot verkeersincidenten. De blokkade van Extinction Rebellion kwam daarbovenop. Op een minder drukke dag zou de impact van de blokkade beperkter zijn geweest.