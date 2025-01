Ministerie waarschuwt Nederlanders voor giftige alcohol Istanbul

Het is niet bekend of ook Nederlanders ziek zijn geworden of zijn overleden. Het ministerie zegt in ieder geval geen hulpverzoeken te hebben gehad.

Volgens het ministerie zijn de mensen overleden na het drinken van vermoedelijk illegale alcohol die vervuild is met methanol om de drank sterker te maken. Het adviseert mensen om alcoholische dranken alleen te kopen in officiële winkels waar alcohol mag worden verkocht.

„Check goed of flessen nog verzegeld zijn. Ga alleen naar betrouwbare bars en restaurants. Drink geen zelfgestookte alcohol, bijvoorbeeld op straat of bij iemand thuis. Houd uw eten en drinken altijd in de gaten”, luidt het advies.