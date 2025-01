Risico op wateroverlast in Hoeksche Waard door gravende bevers

Volgens Hollandse Delta neemt het aantal bevers op deze locatie toe. Het waterschap laat speciaal gaas plaatsen in de grond, waardoor de bever - een beschermde diersoort - niet meer in de dijk kan graven. Het waterschap verwacht dat de werkzaamheden over twee weken zijn afgerond. „We monitoren de situatie goed. Dagelijks doen we inspectie op locatie, om te zien waar de bevers zitten en waar ze mogelijk schade aanrichten.”

De dijk hoeft op dit moment niet verstevigd te worden. Het waterschap heeft wel een hol van muskusratten in de boezemkade opgegraven en gedicht.