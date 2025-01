Vader en zoon Bossenbroek overleefden in de bossen bij Elspeet een aanval van een wild zwijn. In het interview met hen (RD 11-1) wordt echter niet duidelijk hoe dicht zij met hun warmtebeeldspotter het wilde zwijn naderden en of ze hierbij het pad hebben verlaten.

Een wild zwijn –het ziet slecht, maar hoort en ruikt wel goed– dat in diepe slaap is en plotseling gestoord wordt, zal wakker schrikken en de mensen in zijn nabijheid als een bedreiging zien. Ik kan niet in het hoofd van het wilde zwijn kijken, maar de mensen associeerde hij mogelijk met de jacht. Als het dier daar slechte ervaringen mee heeft opgedaan, zal het zijn gebied en zeugen in de buurt goed willen beschermen. Het is bovendien nu paringtijd (”rauschtijd”) voor de wilde zwijnen. Een wild zwijn is bovendien nogal kippig. Dat alles met elkaar gecombineerd kan een aanval uitlokken.

Geen zaklantaarn

Onwetendheid bij mensen kan ook een rol spelen. Toen ik pas met natuurfotografie begon, was ik ’s ochtends in het donker in het Deelerwoud bij Arnhem. In mijn toenmalige onervarenheid had ik geen zaklantaarn meegenomen. Ik zag niks, maar plotseling hoorde ik gegrom om mee heen. Later bleek het om zwijnen te gaan.

Overdag stoorde ik een keer een wild zwijn dat in het hoge gras lag te slapen, in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Met licht gegrom rende het dier weg, gelukkig niet naar mij toe. Ik werd toen niet aangevallen in het bos, maar met de wijsheid van nu kan ik me de aanval van het zwijn op vader en zoon Bossenbroek enigszins voorstellen.

Onnatuurlijk gedrag

Als ik paddenstoelen fotografeer, ga ik soms toch van het bospad af om foto’s te maken. Ik steek de hand dus ook in eigen boezem. Maar ik pas tegenwoordig wel een stuk beter op.

Verder wil ik iedereen waarschuwen voor het voeren van wilde zwijnen (in de winter): de dieren worden er opdringerig en agressief van. Houd dus afstand. Dat geldt zeker ook voor kinderen. Vol verbazing zag ik in wildparken in Duitsland dat kinderen dicht bij wilde zwijnen kwamen.

Als wilde zwijnen onnatuurlijk gedrag vertonen, wijst dat op gevaar. Denk aan een wild zwijn dat zeer dicht bij veel mensen rondsnuffelt of een strakke houding richting mensen aanneemt.

Nog een punt: als de wilde zwijnen in het voorjaar jongen (met een schattig pyjamajasje) hebben, kom dan niet in de buurt en ga niet tussen de jongen en de ouderzwijnen in staan.

De auteur is natuurfotograaf.