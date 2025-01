Ddos-aanval op netwerk hoger onderwijs gestopt, systemen hersteld

SURF is het gezamenlijke computernetwerk van universiteiten, hogescholen, mbo’s, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten. Om nieuwe aanvallen zo veel mogelijk te voorkomen, zijn er „meerdere maatregelen genomen”, zegt een woordvoerder. De organisatie wil niet zeggen om wat voor maatregelen het gaat, „om potentiële aanvallers niet wijzer te maken dan nodig is”. SURF geeft naar eigen zeggen „geen garanties” dat er geen nieuwe aanvallen komen.

SURF zegt niets over de aanvallers, hun motief en de omvang van de aanval. „Ik kan alleen zeggen dat het zeer omvangrijk was. Ons netwerk wordt vrijwel dagelijks geddos’t, maar dit was van een behoorlijk andere schaal”, aldus de woordvoerder. SURF zegt dat er „vast contact” met de politie is, maar dat er nog geen aangifte is gedaan. De aanval van donderdag begon rond 08.30 uur en was ongeveer zeven uur later verholpen.

De aanval van woensdag trof vooral instellingen in het zuiden. De aanval op donderdag had ook gevolgen voor onderzoekers in de rest van het land.

Het systeem DigiD van de overheid is eerder deze week ook doelwit van een ddos-aanval geweest. Daardoor konden mensen tijdelijk niet inloggen bij onder meer MijnOverheid, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Centraal Justitieel Incassobureau. Afgelopen weekeinde betrapte de Technische Universiteit Eindhoven digitale indringers in haar systemen. Uit voorzorg werd het netwerk meteen uit de lucht gehaald.

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid lijkt er vooralsnog geen verband te zijn tussen de aanvallen op SURF, DigiD en de TU Eindhoven.