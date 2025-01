Nederlandse speciaal gezant voor Syrië vindt het land instabiel

Het kabinet wil snel naar Nederland gevluchte Syriërs terugsturen, maar dan moet het land wel eerst (deels) veilig worden verklaard en moeten de diplomatieke betrekkingen zijn hersteld. Vooral de PVV voert de druk hierover op.

In delen van Syrië is terreurgroep IS nog steeds actief. Daarnaast is de humanitaire en economische situatie in het land heel slecht, aldus Lex Gerts van de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp van Buitenlandse Zaken. Er is nauwelijks stroom en water. Ook is huisvesting een enorm probleem. Zo’n 60 procent van de bevolking heeft een vorm van voedselhulp nodig en 90 procent leeft onder de armoedegrens, aldus Gerlag.

De macht in het land is overgenomen door HTS die wortels heeft in jihadistische groepen. De groepering zegt alle groepen bij het landsbestuur te willen betrekken en de rechtsorde te willen hervormen. Ze zeggen geen onderscheid te willen maken tussen bevolkingsgroepen. Eerst zien, dan geloven, zei Gerlag hierover.

HTS wil graag dat vluchtelingen terugkeren. Ongeveer 130.000 hebben dat inmiddels gedaan. Volgens Gerts gaan vooral jongemannen terug om te kijken of hun huis er nog is om daarna te overwegen met de familie terug te gaan. Ook gaan veel mensen op bezoek bij familie na een jarenlange scheiding. De VN verwachten dat dit jaar ongeveer 1 miljoen Syriërs terugkeren, voornamelijk uit de regio.

Sinds de oorlog in 2011 begon zijn zo’n 150.000 Syriërs naar Nederland gevlucht. Vorig jaar zijn 1070 van hen vertrokken, aldus het ministerie van Asiel en Migratie. Hierbij moet volgens het ministerie worden aangetekend dat dit voornamelijk mensen zijn die in een ander land de EU oorspronkelijk waren binnengekomen (Dublinclaimanten) of die al elders in de EU een verblijfsstatus hadden.

Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek zijn dertig Syriërs bekend die vorig jaar zijn teruggekeerd naar hun thuisland. „Aan de gevraagde cijfers kunnen dan ook nog geen trends en ontwikkelingen ontleend worden over Syriërs met een terugkeerwens na de val van het regime van Assad”, aldus het ministerie.