Kamermeerderheid wil hoorzittingen bewindslieden schrappen

De hoorzittingen waren een plan van Joost Sneller (D66) en die is juist enthousiast over hoe deze zijn verlopen. De gesprekken met de beoogde staatssecretarissen en ministers van het kabinet-Schoof brachten meer transparantie in het formatieproces, dat het Kamerlid typeert als „de zwarte doos van het Nederlandse staatsrecht”.

Het verbaast Sneller dat de PVV er nu weer vanaf wil. De partij trekt zich in zijn ogen terug „als de rollen een keer omgedraaid zijn, en er een paar kritische vragen zijn voor kandidaat-bewindspersonen van de PVV”. Ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) werden stevig ondervraagd over uitspraken in het verleden over omvolking, een complottheorie die de veiligheidsdienst AIVD typeert als rechts-extremistisch.

Markuszower typeert de hoorzittingen als een „waste of time”. Vooral oppositiepolitici stelden in zijn ogen slechte vragen. Het Kamerlid ergerde zich eraan dat kandidaat-bewindslieden werden bevraagd over uitspraken die ze jaren geleden hadden gedaan. Bovendien schuren de hoorzittingen volgens hem met de ‘vertrouwensregel’. Deze ongeschreven regel uit het Nederlandse staatsrecht houdt in dat de Eerste en Tweede Kamer vertrouwen hebben in bewindslieden totdat de parlementen dit opzeggen.

Dat laatste argument „riekt naar opportunisme”, vindt Sneller. Want de PVV vond dat geen bezwaar toen de partij vanuit de oppositie voor de hoorzittingen stemde. Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) vindt dat ook opmerkelijk.

SGP, SP en VVD gaan een motie indienen met het verzoek om geen hoorzittingen te organiseren voordat bewindspersonen worden benoemd. CDA en ChristenUnie behoren ook tot de tegenstanders.