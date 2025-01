Twee arrestaties om wapenbezit in veiligheidsrisicogebied Almere

Het veiligheidsrisicogebied is ingesteld na meerdere explosies bij een woning aan de John Raedeckerstraat. Agenten controleerden op de nabijgelegen Kees Verweystraat een voertuig met daarin een 34-jarige vrouw uit Almere en een man van 44 met een onbekende woon- of verblijfplaats. In hun auto vond de politie een vuurwapen. Het is onbekend of de twee verdachten een link hebben met de recente explosies.

Het veiligheidsrisicogebied werd op 10 januari ingesteld en geldt tot en met 20 januari. De explosies gebeurden na een aanhouding vorige week maandag, waarover de politie verder niets zegt.

De maatregel houdt onder meer in dat agenten in het gebied preventief kunnen fouilleren. Eerder liet de politie al een woning in de straat sluiten en er kwam cameratoezicht in de straat. Ook kregen enkele mensen een gebiedsverbod opgelegd.