Verdachte brandstichting ziekenhuis Beverwijk is 37-jarige man

In de nacht van zaterdag op zondag ging er een vuurwerkbom af voor de goedereningang van het ziekenhuis aan de Vondellaan. Na de knal moesten drie mensen worden nagekeken vanwege het inademen van rook.

De verdachte zit momenteel in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Over de verdachte kunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan, aldus de politie.

Op 25 en 26 november waren er ook twee explosieven tot ontploffing gebracht bij het ziekenhuis in Beverwijk. Voor die twee incidenten is de politie nog op zoek naar een verdachte. Ook wordt onderzocht of de incidenten uit november en januari met elkaar te maken hebben en of er mogelijk nog andere personen bij betrokken zijn geweest.