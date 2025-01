Indringer ministeries glipte mee naar binnen met medewerker

Omdat de beveiliging dacht dat de man mogelijk een gevaar vormde, werd het ontruimingsalarm van het pand geactiveerd en werden medewerkers van de daar gevestigde ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur geëvacueerd. Inmiddels is het gebouw weer vrijgegeven. Op camerabeelden is gezien dat de man het pand ook weer verlaten heeft.

Volgens de politie was de man uit het Paleis van Justitie weggelopen voordat de rechter uitspraak had gedaan. Hij was in de rechtbank aanwezig met een advocaat.

Toen de man was weggelopen, werd hij gevolgd door de parketpolitie, die bij rechtszittingen aanwezig is voor de veiligheid. Waarom hij op weg naar de ministeries, zo’n vijf minuten lopen, niet is tegengehouden, kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. De man zat in ieder geval niet vast, benadrukt zij, en mocht dus in principe op straat zijn. De medewerkers van de parketpolitie hebben hem volgens haar niet kunnen spreken voordat hij het pand van de ministeries binnenging.

Een woordvoerder van de rechtbank Den Haag laat weten dat de man bij de politierechter terechtstond voor een woninginbraak. Hij was verplicht bij de zitting aanwezig te zijn, maar schond die voorwaarde door weg te rennen voordat de rechter uitspraak had gedaan. Daarom gingen de medewerkers van de parketpolitie achter hem aan.

De politierechter heeft nadat de verdachte weg was gelopen alsnog uitspraak gedaan in de zaak, hoewel de man daar dus niet bij was, zegt de woordvoerder van de rechtbank. De man is vrijgesproken.

Mogelijk wordt tegen hem nog een proces-verbaal opgemaakt voor lokaalvredebreuk, oftewel het zonder toestemming binnendringen van een besloten gebouw. Hij is niet aangehouden, laat de woordvoerster van de politie weten.