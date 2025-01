Veertig koeien door stalvloer gezakt in Westbroek

Voor zover bekend zijn er geen dieren overleden of gewond geraakt door het incident. Wel kost het de brandweer veel moeite om de koeien uit de gierput te krijgen. „Per dier moet gekeken worden wat de beste methode is. Pas als een dier uit de put is kan gekeken worden of er letsel is.”

Rond 13.45 meldde de veiligheidsregio dat het gelukt is om zo’n tien koeien uit de put te bevrijden. Zij zijn niet gewond. „Voor de overige koeien wordt de tijdsdruk groter, omdat ze bedwelmd raken door de dampen die uit de gier komen.” Op een foto van de veiligheidsregio is te zien dat de meeste koeien tot hun nek in de mest staan.