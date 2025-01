Woning in Rotterdam-Lombardijen opnieuw doelwit van geweld

Tijdens het incident woensdagavond was er niemand in de woning aanwezig. De brand kon snel worden geblust. Alleen de voordeur heeft schade opgelopen. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept omwonenden op zich te melden als ze tips of videobeelden hebben. Na de explosie van afgelopen weekend was op een muur bij de getroffen woning de tekst ‘Dood aan kankerratten’ geschreven.

De politie vermoedt dat de aanslag van afgelopen weekend ook verband houdt met een explosie in diezelfde nacht in de Adriaan Pieterstraat in het stadsdeel Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Getuigen hebben bij beide explosies dezelfde auto, een witte Volkswagen Polo, gezien. Voor de aanslag in Feijenoord zijn afgelopen weekend twee verdachten, Rotterdammers van 19 en 21 jaar, aangehouden.