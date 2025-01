Inspectie heeft een op tien scholen zeker tien jaar niet bezocht

Oppers benadrukte dat de inspectie ook los van de bezoeken op locatie veel weet over de in totaal circa 6500 basisscholen in Nederland. „Dat een school niet is bezocht, wil niet zeggen dat we er niets over weten. We beoordelen van iedere school heel veel indicatoren, veertig in totaal”, legde Oppers uit. Het gaat daarbij onder meer om onderwijsresultaten, veranderingen in het team, uitschrijvingen van leerlingen en meldingen die zijn gedaan. Op basis daarvan maakt de Inspectie van het Onderwijs een ranglijst. Naar de vijfhonderd scholen die op papier de hoogste risico’s hebben, wordt vervolgens uitgebreider gekeken. Inspecteurs gaan dan ook met die scholen in gesprek over problemen en verbeteringen.

Volgens Oppers is dit soort risicogerichte bezoeken effectiever dan alle scholen eens in de vier jaar bezoeken, zoals tot 2021 in theorie had moeten gebeuren. „Iedere goede school die we bezoeken, gaat ten koste van bezoek aan een school waar risico’s zijn”, stelde de inspectiebaas.

Uit het onderzoek van Nieuwsuur bleek vorig jaar dat de inspectie tussen 2014 en 2021 te weinig scholen heeft bezocht. Een op de drie scholen kreeg minder vaak een inspecteur over de vloer dan eens in de vier jaar, terwijl dat wel aan de Tweede Kamer was toegezegd. „We weten nu niet hoe het gaat met het onderwijs op onze scholen”, stelde Ilana Rooderkerk (D66). BBB-Kamerlid Claudia van Zanten vindt het „moeilijk uit te leggen dat het niet lukt” om meer scholen te bezoeken.

Inmiddels is de inspectie wel in staat om met extra budget meer en intensievere inspecties uit te voeren. Investeringen beginnen volgens Oppers hun vruchten af te werpen. Cijfers over 2024 verschijnen pas later.

Kamerlid Aant Jelle Soepboer (NSC) wil ook na deze hoorzitting meer opheldering. In de antwoorden van de inspecteur-generaal en de informatie van het ministerie ziet hij allerlei „tegenstrijdigheden en inconsistenties”.