Privacygroep dient klacht in tegen TikTok en andere Chinese apps

NOYB, dat staat voor ‘none of your business’, is een initiatief van onder meer de Oostenrijkse advocaat en privacyactivist Max Schrems. De organisatie heeft als doel strategische rechtszaken en media-initiatieven te lanceren ter ondersteuning van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het is voor het eerst dat NOYB een dergelijke actie onderneemt tegen Chinese bedrijven.

NOYB spande eerder al verschillende rechtszaken aan tegen Amerikaanse technologieconcerns zoals Meta en Google. Die zaken leidden vaak tot acties van regelgevende instanties om schendingen van de AVG aan te pakken. De AVG is bedoeld om het voor mensen makkelijker te maken om te bepalen hoe bedrijven hun persoonlijke informatie gebruiken.

„Aangezien China een autoritaire surveillancestaat is, is het glashelder dat China niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de EU”, zei Kleanthi Sardeli, de advocaat van NOYB. „Het overdragen van persoonlijke gegevens van Europeanen is duidelijk onrechtmatig en moet onmiddellijk worden beëindigd.” De organisatie wil dat de zes Chinese bedrijven administratieve boetes krijgen van maximaal vier procent van hun wereldwijde omzet. Voor webwinkel Temu zou dat een boete betekenen van bijna 1,4 miljard euro.