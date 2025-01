Agrarische scholen nemen voorzorgsmaatregelen om MKZ-dreiging

Vorige week werd MKZ aangetroffen bij een Duits bedrijf in de deelstaat Brandenburg. Uit die regio zijn recent 3600 dieren naar Nederland geïmporteerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt nu 125 bedrijven op de aanwezigheid van het virus.

Hogeschool Aeres, met meer dan twintig locaties in Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht, kiest ervoor om voorlopig geen praktijklessen, praktijkexamens en stages op bedrijven met evenhoevigen te doen, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Flevoland. Evenhoevigen zijn bijvoorbeeld varkens, geiten, schapen en runderen, dieren die kwetsbaar zijn voor MKZ.

Daarnaast gelden er aanvullende hygiënemaatregelen en wordt voorkomen dat studenten met dieren op verschillende locaties in contact komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor studenten en medewerkers die thuis ook evenhoevigen hebben. MKZ is niet schadelijk voor mensen, maar kan wel via mensen verspreid worden. De maatregelen gelden voor het merendeel van de Aeres-locaties, totdat de overheid aangeeft dat er geen risico op MKZ meer is.

Hogeschool Van Hall Larenstein, met locaties in Leeuwarden en het Gelderse Velp, heeft zelf geen lessen met vee op school, maar neemt wel een aantal maatregelen. Excursies naar veebedrijven worden uitgesteld. Stagebedrijven bepalen of stages door kunnen gaan, zegt een woordvoerster. Maar als ze doorgaan gelden er extra hygiënemaatregelen, zoals het wisselen van kleding na contact met dieren. „Het is belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan, die urgentie wordt door studenten en medewerkers gevoeld”, aldus de woordvoerster.

HAS Green Academy heeft een aantal hygiënemaatregelen bekendgemaakt aan alle studenten van beide locaties in Den Bosch en Venlo. „Neem een douche voordat je naar school gaat”, is een van de maatregelen. Studenten die in de buurt zijn geweest van evenhoevigen moeten hun kleding wisselen voordat ze naar school gaan. Verder worden onder meer praktijklessen op boerenbedrijven, zichtstallen en slachterijen geschrapt. Tot slot overleggen studenten met stagebedrijven of stages verantwoord door kunnen gaan.