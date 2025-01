Asielzoeker wachtte in 2024 weer fors langer op beslissing IND

De organisatie heeft vorig jaar 36,8 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen, grotendeels door niet tijdig te beslissen over asielaanvragen. Formeel moet de organisatie binnen zes maanden beslissen over de aanvraag van kansrijke asielzoekers, maar door de achterstanden bij de IND is dit met negen maanden opgerekt. In 2024 besliste de IND bij 57 procent van deze aanvragen binnen die vijftien maanden. Het jaar daarvoor was dit nog bij 65 procent.

Ondanks dat de IND er in het voorgaande jaar vierhonderd medewerkers bijkreeg, is het de organisatie niet gelukt om de stapel openstaande aanvragen weg te werken. „De hoeveelheid werk is de afgelopen jaren niet alleen groter geworden, door regelgeving, rechterlijke uitspraken en interne werkinstructies is het werk zelf ook steeds complexer geworden”, zegt directeur-generaal Rhodia Maas.