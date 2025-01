Gelderland kijkt toch naar vaste expositieplek voor geschiedenis

Gelderland onderzocht eerder de mogelijkheid om een heel nieuw museum over de provinciale geschiedenis op te richten, maar dat is volgens het adviesbureau dat die optie bekeek niet haalbaar. Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat er al genoeg musea in de provincie zijn die gezamenlijk aandacht besteden aan het Gelderse verleden. Bovendien zou een nieuw museum te duur worden door investeringen in een locatie en een eigen collectie. Het bureau adviseerde daarom een thematisch programma waarbij culturele instellingen zich kunnen aansluiten.

Waar de Gelderse canon uiteindelijk komt, is nog niet bekend. Zutphen bood zich eerder aan om een nieuw Gelders museum te huisvesten, maar de provincie zette die plannen niet door. Volgens gedeputeerde Drenth is Zutphen zeker een kanshebber, maar mogelijk melden zich nog andere gegadigden, zegt zijn woordvoerder. Ook moeten Provinciale Staten zich nog over het geschiedenisplan buigen. In een verkennende vergadering met Statenleden zei Drenth woensdagavond dat hij de uitwerking daarvan beter had moeten uitleggen.