Martin van Rijn moet cao-overleg apotheekmedewerkers vlottrekken

„De overheid is geen partij in die onderhandelingen, maar ik constateer wel dat de salarissen achterlopen”, zegt Agema in een verklaring. „Ik vind het belangrijk dat mensen nu en in de toekomst kunnen blijven rekenen op goede apothekerszorg en daarvoor is nodig dat apothekersassistenten en apothekers zich weer op hun taken kunnen concentreren.”

Daarom heeft zij samen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de oud-bewindsman van de PvdA gevraagd te verkennen hoe de gesprekken „vlotgetrokken kunnen worden”. Naast meer loon willen de apothekersassistenten ook meer aandacht voor zaken als agressie aan de balie.

Vakbond CNV laat in een reactie weten: „Alles wat kan bijdragen aan een goede cao voor de apotheekmedewerkers is voor ons welkom. We gaan dus graag met Van Rijn in gesprek.” De bond heeft, samen met FNV, de afgelopen maanden meerdere landelijke en regionale stakingen en stiptheidsacties georganiseerd. Ook voor volgende week is een reeks regionale stakingen aangekondigd. De bonden hebben nog niet besloten of die doorgaan. „We gaan eerst met Van Rijn praten voordat we daar iets over besluiten”, aldus CNV.

De apotheekmedewerkers willen dat hun salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met minimaal 6 procent worden verhoogd. De werkgevers bieden 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar. De vakbonden eisen ook een eindejaarsuitkering van 2 procent, een hoger minimumloon en meer maatregelen om werkdruk te verminderen. Verder eisen de bonden dat medewerkers worden betaald voor de tijd die ze kwijt zijn aan voorbereidingen op de werkdag.

Van Rijn is voorzitter van de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en was daarvoor onder meer voorzitter van een ziekenhuisgroep in de Haagse regio. Hij was in het tweede kabinet-Rutte staatssecretaris van VWS (2012-2017) en tijdens de coronaperiode in 2020 op persoonlijke titel drie maanden minister voor Medische Zorg.