Sociaaldemocraten Europees Parlement willen actie tegen Meta en X

Zij vindt het ook kwalijk dat de Commissie niet de instrumenten inzet die ze met de Digital Services Act (DSA) tot haar beschikking heeft, zoals het opleggen van boetes. „Handhaving van de regels is voor ons van cruciaal belang”, zei S&D-Europarlementariër Alex Agius Saliba donderdag.

De fractie maakt zich grote zorgen over de recente ontwikkelingen bij grote socialemediaplatforms, zoals X en die van Meta, maar ook TikTok. Het gaat onder meer om het plan van Meta om factcheckers in de VS te schrappen, maar ook om de openlijke steun van Musk voor extreemrechtse partijen zoals de Duitse AfD, zei Agius Saliba. De beïnvloeding van de Roemeense presidentsverkiezingen via TikTok van eind vorig jaar vindt de partij eveneens verontrustend.

Als de Commissie niet ingrijpt, verliest de EU haar geloofwaardigheid, zei Agius Saliba. „Ons belangrijkste pleidooi is dat onze regels en onze waarden binnen de Europese Unie worden beschermd en de DSA is het juiste instrument om dit te doen.”

De fractie vindt daarnaast dat er een Europees alternatief moet komen voor de grote socialemediaplatforms. Daarvoor zijn Europese investeringen nodig. „We zijn nu volledig afhankelijk van platforms die van buiten de Europese Unie komen. Het is belangrijk om onze burgers alternatieven te bieden”, zei de Europarlementariër.

Op verzoek van de S&D debatteert het Europees Parlement volgende week over de macht van de grote socialemediaplatforms. De partij hoopt daar voldoende steun te krijgen om de Commissie tot actie te bewegen.

De Europese Commissie heeft momenteel diverse onderzoeken lopen tegen X, Meta en TikTok. Pas als die technische onderzoeken zijn afgerond, kan een politiek besluit worden genomen, benadrukten woordvoerders van de Europese Commissie de afgelopen tijd herhaaldelijk. De Commissie wil volgens de woordvoerders een zaak opbouwen die standhoudt bij de rechter.