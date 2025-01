ING verwacht dat consumenten meer uitgeven in winkelstraat

Ook de omzet van de supermarkten groeit naar verwachting dit jaar weer, nadat deze vorig jaar voor het eerst in twintig jaar kromp door het tabaksverbod dat werd ingevoerd. Volgens sectoreconoom Thijs Geijer van ING zal de omzetontwikkeling van supermarkten in de eerste jaarhelft nog wel negatief zijn door het tabaksverbod. Maar doordat consumenten meer producten kopen tegen hogere prijzen en het tabakseffect in de tweede helft van het jaar uit de cijfers loopt, groeit de omzet van supermarkten en speciaalzaken naar verwachting met 1,5 procent in 2025.

Voor de niet-voedingssector rekent ING in 2025 op een omzetgroei van 4 procent. Net als vorig jaar geven consumenten vooral meer geld uit aan persoonlijke verzorgingsproducten. Door de aantrekkende woningmarkt slaat daarnaast de omzetkrimp bij woonwinkels om in een lichte groei dit jaar. Ook het doe-het-zelfsegment profiteert hiervan.