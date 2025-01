Starmer voor het eerst sinds premierschap afgereisd naar Oekraïne

Starmer is in Kyiv voor een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hun landen gaan een partnerschap van honderd jaar aan op het gebied van veiligheid, wetenschap en cultuur. Dit partnerschap is volgens Starmer een belofte dat de Britten er voor de Oekraïners zijn. „Niet alleen vandaag of morgen, maar voor honderd jaar. Lang nadat deze oorlog voorbij is en Oekraïne weer vrij en welvarend is”, aldus Starmer op X.

De premier deelde op het platform ook een foto van zijn aankomst op een treinstation in Kyiv. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne sinds Rusland dat land in februari 2022 binnenviel. De Britten hebben de Oekraïners sindsdien gesteund met 12,8 miljard pond (bijna 15,2 miljard euro). Dit geld is gebruikt voor militaire bijstand, hulpverlening en ondersteuning van de energie-infrastructuur.