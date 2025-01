Rood vlees lijkt risico op dementie te verhogen

Het gaat daarbij niet eens om grote hoeveelheden vlees. Mensen lopen al 13 procent meer risico op het ontwikkelen van dementie als ze dagelijks gemiddeld minstens een kwart portie (zo’n 20 gram) bewerkt rood vlees eten.

Ook heeft het eten van vlees invloed op cognitieve functies, zoals aandacht, geheugen en oriëntatievermogen. Deze functies nemen af naarmate men ouder wordt. Bij vleeseters verloopt dat proces sneller, blijkt uit de resultaten van cognitieve testen.

De wetenschappers analyseerden daarnaast gegevens over cognitieve achteruitgang op basis van zelfrapportage van mensen. Hieruit komt naar voren dat de kans op cognitieve achteruitgang 14 procent hoger is bij mensen die minstens een kwart portie (20 gram) bewerkt rood vlees per dag eten, ten opzichte van mensen die vrijwel geen vlees eten.

Ook onbewerkt rood vlees, zoals biefstuk, lijkt schadelijk voor het brein. Mensen die dagelijks minstens één portie onbewerkt rood vlees eten, blijken 16 procent meer kans te hebben op cognitieve achteruitgang ten opzichte van mensen die minder dan een halve portie per dag eten.

De onderzoekers gebruikten gegevens van bijna 134.000 mensen die tientallen jaren werden gevolgd. Van deze groep kregen ruim 11.000 mensen dementie.

Over de studie, uitgevoerd door de gerenommeerde onderzoeksinstellingen Mass General Brigham, Harvard T.H. Chan School of Public Health en Broad Institute, verscheen woensdag een publicatie in vakblad Neurology.

Eind vorig jaar bleek ook dat vleesconsumptie samenhangt met een verhoogd risico op diabetes type 2. Het risico neemt al toe bij het eten van 50 gram bewerkt vlees per dag.