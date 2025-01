Besi, ASMI en ASML flink hoger op Damrak na sterke cijfers TSMC

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 900,85 punten. De hoofdindex keerde daarmee voor het eerst sinds 29 oktober vorig jaar terug boven de 900 punten. De laatste keer dat de AEX boven die puntengrens wist te sluiten was op 18 oktober. De MidKap klom 0,4 procent tot 832,21 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,4 procent.

Uitzender Randstad klom 1,6 procent, dankzij een koopadvies van Bank of America. Techinvesteerder Prosus werd door Kepler Cheuvreux van de kooplijst gehaald, maar won desondanks 0,4 procent. In de MidKap steeg Just Eat Takeaway 1,6 procent. Zakenbank Bryan Garnier verhoogde het advies voor de eigenaar van Thuisbezorgd.nl van verkopen naar kopen.

Fastned kelderde 9 procent. De uitbater van snellaadstations zag de omzet in het vierde kwartaal stijgen en behaalde in 2024 voor het eerst een omzet van ruim 100 miljoen euro. Fastned werd wel minder optimistisch over de groei dit jaar, doordat het aantal elektrische auto’s op de weg minder snel toeneemt dan gehoopt. Ook kost het meer tijd om nieuwe laadstations te openen.

In Frankfurt werd Zalando ruim 15 procent meer waard. De Duitse kledingwebshop presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en overtrof zijn eigen winstverwachting voor het hele jaar.

Richemont steeg 15 procent in Zürich. Het Zwitserse luxeconcern, bekend van merken als Chloé en Cartier, boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. In Parijs gingen de Franse luxeconcerns LVMH, Kering en Hermès mee omhoog en wonnen tot 8 procent.

De euro was 1,0293 dollar waard, tegen 1,0280 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 79,94 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 81,88 dollar per vat.