Politiechef Sitalsing wil ggz-medewerker in de meldkamer

„In veel gevallen hebben de mensen waar wij komen behoefte aan passende hulp of zorg. Om de juiste inschatting te kunnen maken zou er op meldkamers een vierde tafel moeten komen. Naast politie, brandweer en ambulance ook een ggz-tafel. Zij zijn deskundig en kunnen het best beoordelen wat er aan de hand is en wie er op een melding af moet gaan. Dat kan dus ook een hulpverlener zijn. We onderzoeken als politie, samen met andere instanties, de mogelijkheden”, aldus Sitalsing.

Het aantal meldingen van incidenten met mensen die onbegrepen of verward gedrag vertonen, is vorig jaar opnieuw gestegen en uitgekomen op bijna 150.000, 6 procent hoger dan in 2023. De politie pleit al langer voor meer hulp vanuit de zorg voor deze mensen.

Tijdens de formatie van het kabinet-Schoof bleek vorig jaar dat PVV, VVD, NSC en BBB de zorg voor personen met verward gedrag wilden weghalen bij de politie en overhevelen naar andere instanties. De politietop en de bonden zeiden daar blij mee te zijn: „Wij hebben hier ideeën over die wij graag inbrengen bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord”, boden ze aan.