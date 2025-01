NPB: stijging meldingen verward gedrag ‘zorgelijke ontwikkeling’

Ze reageert op nieuwe cijfers waaruit blijkt dat de politie vorig jaar bijna 150.000 incidenten registreerde met mensen die ‘onbegrepen of verward gedrag’ vertoonden. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2023. Het ging onder meer om heftige voorvallen, zoals de gijzeling in Ede.

Van alle verdachten die vorig jaar werden aangehouden, had 20 procent een of meer registraties van onbegrepen of verward gedrag achter zijn of haar naam staan.

Kooiman zegt dat de politie dit niet alleen kan oplossen. Ook politiechef Martin Sitalsing pleit voor meer hulp en zorg vanuit de rijksoverheid voor verwarde mensen.