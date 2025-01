Aangehouden president Zuid-Korea wordt donderdag opnieuw verhoord

Yoon werd woensdag in zijn residentie in Seoul aangehouden. Hij raakte in opspraak nadat hij kortstondig de militaire noodtoestand had uitgeroepen. Het parlement heeft hem geschorst en er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen hem over de vraag of hij zich schuldig heeft gemaakt aan een opstand tegen de staat. Yoon noemt het onderzoek en zijn verhoor „illegaal”.

Het nieuwe verhoor staat volgens Yonhap gepland voor 06.00 uur Nederlandse tijd. De autoriteiten hebben sinds Yoons aanhouding 48 uur om hem te verhoren. Daarna moeten ze toestemming vragen om zijn voorarrest te verlengen of hem vrijlaten. Yoon is de eerste zittende president van Zuid-Korea die is aangehouden.