Architect Jos bouwt windmolen om tot woning

Windmolens gaan niet voor altijd mee. Dat betekent dat er een moment komt waarop ze uit dienst gaan. De kabels en masten zijn betrekkelijk eenvoudig te recyclen, maar dat geldt niet voor de wieken en de gondel. En een groeiende afvalberg komt de duurzame ambities niet ten goede. De Krieger bedacht een oplossing: maak er tiny houses van.

Als de windmolens van binnen leeggemaakt worden, ontstaat er een ruimte van zo’n 35 vierkante meter, schrijft het AD. En daar blijkt best veel in te passen. Ontwerpers van Superuse Studios en houtexperts van Woodwave hebben het voor elkaar gekregen om een windmolen in te richten met een zithoek, een keukenblok en een badkamer. Voor een slaapkamer is geen ruimte, maar dat vormt geen probleem. Wie uit wil rusten, kan ’s nachts op de bank slapen. Bovendien maakt het tiny house in de windmolen gebruik van duurzame energie: op het dak liggen zonnepanelen die stroom opwekken voor een zonneboiler en een warmtepomp.

Kantoortje

Behalve over de ruimte moesten de architecten en ontwerpers ook andere vraagstukken oplossen, zegt Jos de Krieger tegen het AD. „Kunnen we het huisje wind- en waterdicht maken en verwarmen? Is het brandveilig, kun je isoleren, ventileren en ervoor zorgen dat er voldoende daglicht binnenkomt?”

Ondanks die potentiële problemen ziet De Krieger een markt in de bijzondere tiny houses. Energieleverancier Vattenfall neemt de huisjes zelf niet in productie, maar de architect ziet andere mogelijkheden. „Ik kan me voorstellen dat vakantieparken geïnteresseerd zijn in zo’n bijzonder tiny house. Maar je kunt er ook een kantoortje, sauna, of kleedruimte van maken.”