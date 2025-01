Vergaderingen gemeenteraden niet te volgen door storing

De storing trof onder meer de gemeente Midden-Drenthe. Aanvankelijk werd nog geprobeerd om de uitzending aan de praat te krijgen, maar dat lukte niet. De vergadering in Beilen begon uiteindelijk met 45 minuten vertraging. De Gelderse gemeente Zevenaar laat weten dat de vergadering van de raadscommissie-Ruimte wordt opgenomen, en dat die beelden later online komen. Ook Ooststellingwerf in Friesland kampt met een storing bij een commissievergadering.

De gemeente Oldebroek in Gelderland meldde woensdagavond ook dat een commissievergadering niet online te volgen was, maar daar is de storing verholpen en werkt de livestream weer.