Groningse BBB-gedeputeerde opnieuw onder vuur

Binnenland

De Groningse landbouwgedeputeerde Henk Emmens (BBB) heeft opnieuw kritiek te verduren gekregen van een reeks fracties in Provinciale Staten. Hij had voor de kerstdagen in een „persoonlijk” vraaggesprek met RTV Noord gezegd het een „zegen” te vinden dat het kabinet het ‘stikstoffonds’ van ruim 20 miljard euro heeft geschrapt, omdat het vooral was gekoppeld aan natuurdoelen. Dat is niet het standpunt van het college en daarom had Emmens „misschien achteraf andere woorden moeten kiezen”.