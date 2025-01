Zuid-Hollandse politiek in debat over ‘chaos’ in busvervoer

Binnenland

De Zuid-Hollandse politiek is zo gefrustreerd over de chaos in het busvervoer in het noordelijk deel van de provincie, dat eind deze maand hierover een ingelast debat wordt gehouden. Een meerderheid van de Provinciale Staten wil op 29 januari met gedeputeerde Frederik Zevenbergen (ov, VVD) in gesprek over de dienstverlening van Qbuzz in en om steden als Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk. Qbuzz nam half december het busvervoer in Zuid-Holland Noord over van Arriva en sindsdien regent het klachten van reizigers.