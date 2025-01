Zorgen in politiek om stijging euthanasiewens bij psychische nood

Cijfers van het Expertisecentrum Euthanasie tonen aan dat tussen 2012 en 2021 het aantal jongeren dat door psychisch lijden in aanmerking wil komen voor euthanasie, is verviervoudigd. Het gaat in die periode om 397 aanmeldingen van jongeren onder de 24 jaar. De onderzoekers vinden het opvallend dat driekwart van de verzoeken tot actieve levensbeëindiging door vrouwen werd gedaan. Slechts 3 procent van de aanvragen vanwege psychische nood leidde daadwerkelijk tot euthanasie, die wordt uitgevoerd door een arts. Iets meer aanvragen (4,3 procent) eindigden omdat de betrokkenen zelfmoord pleegden of stopten met eten en drinken (0,5 procent). Van de jongeren trok 47 procent hun aanvraag in en 45 procent van de verzoeken werd afgewezen.

Karremans vindt het te makkelijk om bij de toename van euthanasiewensen om psychische problemen te wijzen naar een mogelijk falen van de geestelijke gezondheidszorg. Sommige partijen denken dat, omdat er in de ggz lange wachtlijsten zijn door personeelstekorten en complexe zorgvragen niet tijdig worden aangepakt. De staatssecretaris is bezig om dat te verbeteren, zei hij.

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is verdeeldheid over het inwilligen van euthanasieverzoeken van jongeren. Sommigen vielen elkaar openlijk aan via de media. Doordat een deel van de psychiatrisch zorgverleners weigert mee te werken aan de euthanasieverzoeken van jongeren, heerst er een stigma op de psychiaters die dit wel doen. De staatssecretaris heeft gesproken met de vereniging en wil de beroepsgroep „de ruimte geven” om een interne dialoog te voeren.

D66-Kamerlid Wieke Paulusma vroeg de staatssecretaris om psychiaters die de euthanasieverzoeken in overweging nemen juist actief te beschermen. Ze benadrukte dat jongeren perspectief krijgen wanneer zij kunnen praten over de wens om hun leven te beëindigen. „Juist als mensen ergens terechtkunnen met hun verhaal, neemt de wens tot leven toe”, aldus Paulusma.