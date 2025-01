Moordenaar van Gerard Meesters uit Groningen overleden

Sowerby werd in 2006 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord in de Uranusstraat in Groningen. Hij was de schutter en werkte voor de drugsorganisatie die onder leiding stond van de Britse drugsbaron Robert D. (52). Dit staat in het vonnis van de rechtbank Groningen, waar D. afgelopen vrijdag tot levenslang werd veroordeeld, voor het geven van de moordopdracht. De 52-jarige Meesters werd geliquideerd, omdat diens zus in Spanje een grote partij hasj van de bende van D. zou hebben gestolen, samen met een vriendin. Meesters werd in de deuropening van zijn huis met acht kogels doodgeschoten.

De kinderen van Gerard Meesters leverden zelf een bijdrage aan het onderzoek naar de moord op hun vader, door Sowerby op te zoeken in de gevangenis en hem te ondervragen. De veroordeelde schutter gaf toe voor D. te hebben gewerkt, maar bleef de moord altijd ontkennen. Sowerby is in 2003 aangehouden en zat tot aan zijn dood vast, zegt Van der Goot. Hij hield tot kort voor diens dood contact met zijn cliënt.

Toen Sowerby 19 jaar was, kreeg hij in Engeland al een keer levenslang opgelegd wegens moord. Hij ontsnapte en vluchtte naar het Europese vasteland.