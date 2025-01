Defence for Children: veiligheid asielkinderen geen prio regering

In het rapport staat onder meer dat voor zowel bewoners als medewerkers van het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel „zeer ernstige veiligheidsrisico’s” zijn. Specifiek voor minderjarigen is er onder meer „geen echt onderwijs, te weinig privacy en nauwelijks speelruimte”.

„Dat vinden wij een uiterst zorgwekkende situatie”, aldus Defence for Children. De hulporganisatie wijst erop dat Nederland onder het VN-Kinderrechtenverdrag verplicht is om alle kinderen te beschermen. „Deze verplichting moet serieus worden genomen.” Als een kind op een locatie verblijft moet deze kindvriendelijk zijn, benadrukt de hulporganisatie.

Over de situatie in Ter Apel verschenen al meerdere alarmerende rapporten, maar verandering blijft uit. Toch is het volgens Defence for Children „heel belangrijk” om de rapporten naar buiten te brengen. „We moeten weten wat er speelt om de slechte omstandigheden te kunnen verbeteren. Maar de politiek moet hiernaar handelen.”