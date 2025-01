Teleurstelling in Kamer over keuzes Jansen rond Lelylijn

De twee spoorlijnen moeten de verbinding in en met Noord-Nederland verbeteren. Voor de Lelylijn is momenteel 3,4 miljard euro van de geschatte 13,8 miljard opzijgezet. De Nedersaksenlijn kost naar schatting 1,7 miljard euro, maar daarvoor staat pas zo’n 150 miljoen klaar.

Met zijn plan om Lelylijn-geld voor de Nedersaksenlijn aan te breken, sloeg Jansen een kansloos pad in, vindt een reeks fracties. Olger van Dijk van coalitiepartij NSC sprak van „broddelwerk”, Pieter Grinwis (ChristenUnie) noemt de gang van zaken „tenenkrommend”, en Eline Vedder (CDA) zei dat de Kamer „nadrukkelijk is genegeerd”. Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA): „De staatssecretaris heeft met vingers in de oren voor deze route gekozen.”

„Voor dit voorstel was draagvlak in het kabinet, en voor andere niet”, verweerde Jansen zich keer op keer. Hij beloofde rond de Voorjaarsnota met nieuwe voorstellen te komen om de spoorlijnen te financieren. In een eerdere brief schreef de staatssecretaris al dat hij geen hoge verwachtingen heeft.