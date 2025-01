ANWB waarschuwt voor auto’s waarbij dimlicht niet aangaat in mist

De ANWB kreeg woensdag meerdere meldingen van collega’s en weggebruikers over auto’s die zonder licht reden.

Een woordvoerder legt uit dat als mensen in de auto stappen de dagrijverlichting aangaat, dat zijn lampen aan de voorkant. Er brandt dan ook een lichtje op het dashboard, waardoor mensen ervan uitgaan dat het wel goed zit met de verlichting. Maar omdat de sensor geen mist ziet, worden de achterlampen niet ingeschakeld. En dat is gevaarlijk, omdat een voorganger dan pas op het laatste moment te zien is.

De waarschuwing geldt ook voor als het sneeuwt of slecht weer is, want ook dan laat de sensor in sommige gevallen te wensen over.