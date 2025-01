Gemeente Voorst: voorzichtig met bezoek aan boerderij om MKZ

Voorst, gelegen tussen Apeldoorn en Deventer, heeft enkele honderden veehouders. Zij zijn momenteel „extra alert” vanwege de herinneringen aan de grote MKZ-uitbraak van 2001, aldus de gemeente.

Het besmettelijke mond-en-klauwzeer is onlangs vastgesteld bij drie waterbuffels in de Duitse deelstaat Brandenburg. Vanuit dat gebied zijn onlangs zeker 3600 kalveren naar Nederland gebracht. Zij staan op ruim 125 bedrijven verspreid over Nederland. Zij worden getest op besmetting. Vooralsnog is de ziekte bij geen enkel dier in Nederland vastgesteld.