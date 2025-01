Rekenkamer: overheid ging ondoordacht de cloud in

De ‘cloud’ is een verzamelwoord voor allerlei diensten die bestanden en software via internet toegankelijk maken. Op die manier kunnen gebruikers er vanaf meerdere apparaten bij. Het gaat bijvoorbeeld om OneDrive, een dienst die documenten in de cloud opslaat, maar ook om diensten voor visumverlening of belastingen. De cloud kan makkelijk en goedkoop zijn, maar levert ook risico’s op.

In totaal zeiden ministeries in 1588 gevallen clouddiensten te gebruiken, waarvan 700 keer openbare diensten van bijvoorbeeld Amazon of Microsoft. Bij twee derde van de 126 belangrijkste diensten hebben ministeries niet over de risico’s nagedacht, zag de Rekenkamer. De meeste ministeries hebben de kosten van de cloud ook niet goed afgewogen tegen de baten. Afspraken met de aanbieders van clouddiensten schieten tekort.

De Rekenkamer wijst niet alleen op de mogelijkheid dat clouddiensten omvallen, maar ook op het risico dat andere mogendheden bij de gegevens kunnen. Ewout Irrgang, collegelid van de Algemene Rekenkamer, zegt in een verklaring: „Het risico bestaat dat buitenlandse regeringen, met name de VS, informatie van de Nederlandse rijksoverheid of van burgers kunnen inzien en wellicht zelfs aanpassen.”

Er is wel beleid voor het cloudgebruik van de landelijke overheid, maar volgens de Rekenkamer is dat te vrijblijvend en moet staatssecretaris Zsolt Szabó (Digitalisering) steviger optreden. Szabó belooft in een eerste reactie beterschap.