Opnieuw legionellabacterie aangetroffen in waterzuivering Houten

„We informeren ze actief over de aangetroffen bacterie en adviseren speciale maskers te dragen. Niet-noodzakelijke bezoeken aan de rwzi zijn uitgesteld”, meldt het schap.

De verhoogde concentraties zijn eind december 2024 aangetroffen tijdens reguliere monsternames. Eind deze week weet het schap of er nog steeds verhoogde concentraties van de legionellabacterie zijn. Op basis van de uitkomst van het onderzoek bepaalt het schap of en welke vervolgstappen er moeten worden genomen. Het schap weet nog niet wat de bron van de besmetting is.

In de gemeente Houten (provincie Utrecht) zijn de afgelopen jaren vaker hogere concentraties van de legionellabacterie aangetroffen bij waterzuiveringsinstallaties, onder meer in februari 2023.